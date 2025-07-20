Назван метод воспитания, который не помогает детям лучше учиться

Твердый и авторитарный подход к воспитанию коррелирует с лучшими успехами ребенка в школе. К такому выводу пришли ученые из Национального центра социальных исследований, лондонской благотворительной организации. О результатах сообщает The Telegraph.

В исследовании приняли участие почти шесть тысяч детей и их родители. Наблюдение за испытуемыми длилось 10 лет. Оно включало опросы родителей, педагогов детских садов и школьных учителей, а также анализ стиля воспитания и уровня образовательных достижений с двухлетнего возраста до окончания начальной школы (примерно до 10-11 лет).

Выяснилось, что дети, чьи родители использовали авторитарный подход — с высоким уровнем психологического контроля и четкими границами — чаще достигали ожидаемых результатов по чтению, письму и математике к шестому классу. При этом в рамках такого подхода допускается строгость, в том числе крик, однако сохраняется эмоциональная вовлеченность и проявление теплоты.

В то же время некоторые семьи практиковали более мягкий, демократичный стиль, исключающий повышение голоса и жесткое установление правил. Однако такой подход, по данным исследования, был связан с более низкой успеваемостью детей.

Также отмечается, что ограничения, установленные родителями, положительно влияли на учебные результаты в возрасте от пяти до семи лет.

Пока ученые точно не установили, почему мягкий стиль воспитания связан с ухудшением успеваемости. По мнению авторов, отсутствие границ, установленных родителями, способствует деструктивному поведению, мешающему сосредоточиться на учебе.

Профессор Вивьен Хилл, психолог из Института образования Университетского колледжа Лондона, также считает, что чрезмерно мягкий подход может мешать ребенку адаптироваться к школьной среде.

«Такие дети рано или поздно пойдут в школу, где учитель должен управлять классом из 30 человек. В таких условиях никто не сможет вести мягкие переговоры», — подчеркнула она.

Ранее были названы звуки, которые могут сильно ухудшить процесс обучения.