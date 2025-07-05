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Названы звуки, которые могут сильно ухудшить процесс обучения

EPS: кашель мешает учиться
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Depositphotos

Звуки, ассоциирующиеся с болезнью, — например, кашель и сопение — могут мешать учебе, даже если человек этого не осознает. Исследование ученых из Университета штата Нью-Йорк показало, что студенты, слышавшие такие звуки во время лекции и теста, набирали в среднем на 17% меньше баллов, чем те, кто учился в тишине. Работа опубликована в журнале Evolutionary Psychological Science (EPS).

Исследователи объясняют это работой поведенческой иммунной системы — эволюционного механизма, который помогает избегать потенциальных источников инфекции. Даже если реальной угрозы нет, мозг все равно переключает внимание на «опасные» сигналы, снижая способность к обучению.

«Люди могут бессознательно уделять больше внимания признакам болезни в окружающей среде, потому что это помогает избежать потенциальной угрозы. Но такая перераспределенная концентрация внимания может происходить за счет снижения внимания к другим задачам — например, учебным», — объяснила ведущий автор исследования Кэри Фицджеральд.

Интересно, что участники не считали такие звуки более раздражающими, чем нейтральные шумы (например, звяканье ключей). Однако именно «болезненные» звуки оказывали негативное влияние на результат.

Авторы считают, что в реальных классах эффект может быть даже сильнее, и планируют дальнейшие исследования, чтобы понять, как визуальные или слуховые признаки болезней влияют на внимание и память.

Ранее был назван простой способ улучшить память и внимание.

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