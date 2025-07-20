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Названа новая причина старения яичников

AnAdv: активация белка FoxO1 может запустить процесс старения яичников
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Активация белка FoxO1 при окислительном стрессе может вызывать гибель гранулезных клеток яичников, поддерживающих развитие фолликулов и созревание яйцеклеток. К такому выводу пришли ученые из Нанкинского аграрного университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Animal Advances (AnAdv).

Ученые объяснили, что гранулезные клетки играют ключевую роль в сохранении здоровья яичников. При накоплении в них вредных молекул, связанных с окислительным стрессом, эти клетки начинают погибать. Это ведет к старению яичников и преждевременному истощению фолликулов — процессу, известному как атрезия.

Окислительный стресс — это состояние, при котором в организме резко нарастает количество свободных радикалов (нестабильных молекул), а механизмы их сдерживания перестают работать. Свободные радикалы разрушают стенки клеток, ДНК, гормоны, ферменты и другие компоненты, что нарушает работу органов и систем.

Исследователи обнаружили, что важным защитным механизмом выступает длинная некодирующая РНК под названием lnc2300. Она помогает гранулезным клеткам выживать. Однако при стрессе уровень этой молекулы резко снижается из-за активации белка FoxO1, который подавляет синтез lnc2300.

В ходе экспериментов на клетках свиней ученые выяснили, что при избытке FoxO1 уровень защитной РНК падает, и клетки гибнут. Если же искусственно повысить количество lnc2300, гранулезные клетки лучше сопротивляются окислительному стрессу.

Это открытие может стать основой для новых методов терапии, направленных на замедление старения яичников, борьбу с возрастным бесплодием и снижением повреждений после химиотерапии. Также данные исследования могут поспособствовать созданию препаратов, которые блокируют действие FoxO1 и повышают женскую фертильность.

Ранее в России предложили лечить бесплодие лазером.

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