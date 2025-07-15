В России предложили лечить бесплодие лазером

Ученые Сеченовского университета разработали новый способ лечения эндометриоза – распространенного гинекологического заболевания, которое часто становится виновником аномально болезненных менструаций и бесплодия. Очаги заболевания «выпаривают» гольмиевым лазером. Об этом «Газете.Ru» рассказали в МГМУ им. Сеченова.

Эндометриоз – это гинекологическое заболевание, при котором клетки внутренней оболочки матки разрастаются за ее пределами – в ее мышечном слое, шейке матки, яичниках, влагалище и других органах. Это вызывает воспаление, боли, а в особо сложных случаях – бесплодие. Эндометриозом страдает примерно десятая часть всех женщин и половина женщин с бесплодием. Возникает заболевание из-за сбоев в работе иммунной системы и гормонального фона, а также генетической предрасположенности.

«Раньше заболевание лечили только двумя способами – хирургическим и медикаментозным. Часто при хирургическом вмешательстве приходится удалять матку. Но даже если иссекать только часть эндометрия, на матке образуется большой рубец, а эндометриоз тем временем может продолжить прогрессировать. Лекарства же часто дают лишь временный эффект. К тому же гормональная терапия может нарушить менструальный цикл. Все это мешает пациентке забеременеть», – пояснил профессор кафедры акушерства и гинекологии №1 Сеченовского Университета Анатолий Ищенко.

Поэтому для лечения эндометриоза начали применять лазер. В Сеченовском Университете разработали и внедрили в практику технику проведения лазерного дриллинга матки с помощью гольмиевой лазерной установки Ho-YAG.

Через совсем небольшой разрез в матку вводят гибкий световод. Через него лазерный луч прицельно воздействует на очаги эндометриоза, испаряя их в пределах нескольких каналов. Чтобы контролировать зону и глубину воздействия, процесс контролируют с помощью УЗИ. Этот метод позволяет действовать точечно, не задевая ближайшие ткани, исключает повторное кровотечение и уменьшает вероятность образования тромбов. Кроме того, лазерные ранки заживают в течение 3-5 дней, тогда как обычно им требуется от 7 дней.

Ранее россиянам рассказали, что появление сосудистых звездочек может говорить о тромбозе глубоких вен.