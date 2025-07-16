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Назван неожиданный фактор, снижающий риск десятков серьезных заболеваний

JAHA: здоровое с детства сердце защищает от десятков серьезных заболеваний
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Систематический обзор почти 500 исследований показал: оптимальное состояние сердечно-сосудистой системы у детей и подростков обеспечивает не только здоровое сердце, но и снижает риски десятков серьезных заболеваний во взрослом возрасте. Работа опубликована в журнале Journal of the American Heart Association (JAHA).

Исследователи ориентировались на восемь ключевых показателей, предложенных Американской кардиологической ассоциацией. Среди них четыре привычки — здоровое питание, физическая активность, полноценный сон и отказ от курения (включая вейпы), — а также четыре клинических параметра: индекс массы тела, артериальное давление, уровень холестерина и сахара в крови.

Однако даже в раннем возрасте доля детей с идеальными показателями очень мала. Это, по словам авторов, требует срочных усилий по профилактике.

«Детство — уникальное окно возможностей, когда соблюдение этих норм дает пользу для всех систем организма, а не только для сердца», — объяснил старший автор обзора, педиатр-кардиолог Аманда Марма Перак из детской больницы Энн и Роберта Лури в Чикаго.

Она подчеркнула: родители могут влиять на половину этих показателей — формируя привычки ребенка в питании, активности, сне и отношении к курению. А остальное — отслеживать совместно с педиатром на профилактических осмотрах.

Результаты обзора показывают, что профилактика сердечно-сосудистых заболеваний должна начинаться как можно раньше — еще до рождения. В одном из исследований, соавтором которого была Марма Перак, подростки были в восемь раз менее подвержены сердечно-сосудистым рискам, если их матери во время беременности сами вели здоровый образ жизни.

По мнению ученых, раннее вмешательство может спасти здоровье на десятилетия вперед: «Наша цель — не просто лечить отклонения, а вырастить поколение, свободное от хронических болезней с головы до пят».

Ранее было названо условие, при котором лекарства для сердца становятся опасными.

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