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Всплеск космической активности изменил поведение древних людей 41 тысячу лет назад

SA: магнитное поле Земли резко ослабло в древности и изменило поведение людей
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Около 41 тысячи лет назад магнитное поле Земли резко ослабло и утратило свою привычную структуру. Это событие, известное как Лашампское отклонение, сопровождалось драматическими геофизическими изменениями, которые могли повлиять на поведение людей, живших в то время. Ученые из разных дисциплин — археологии и геофизики — объединились, чтобы понять, как именно это могло произойти. Работа опубликована в журнале Science Advances (SA).

Во время Лашампского события полюса Земли не сменились, как это бывает при обычной геомагнитной инверсии, а начали хаотично перемещаться. Интенсивность магнитного поля при этом упала до 10% от современной. Магнитосфера — щит, защищающий Землю от солнечного ветра и опасного ультрафиолета, — стала «протекать», и на поверхность планеты хлынуло больше радиации, чем обычно.

Моделирование показало, что такие изменения могли привести к тому, что северные сияния — обычно редкое явление для умеренных широт — стали обычным зрелищем даже вблизи экватора. Но за красотой могли скрываться и угрозы: солнечное излучение увеличивало риск ожогов, повреждений глаз и врожденных дефектов.

Это заставило исследователей задуматься: а могли ли такие перемены в небе изменить поведение древних людей?

По мнению археологов — да. Прямых свидетельств эмоций и страхов, которые вызывали у древних людей аномальные небесные явления, у науки нет. Но есть более осязаемые данные: в Европе, где последствия Лашампского отклонения были особенно сильны, заметен рост количества находок, связанных с укрытиями в пещерах, одеждой и использованием охры — возможно, в качестве защитного пигмента от солнца.

По словам авторов, такие события вполне могут повториться. Понимание того, как с ними справлялись наши далекие предки, может помочь нам подготовиться к подобным вызовам в будущем.

Ранее в нашей галактике было обнаружено таинственное гигантское облако.

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