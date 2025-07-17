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В нашей галактике обнаружено таинственное гигантское облако

AstroJournal: в Млечном Пути найдено гигантское молекулярное облако
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NSF/AUI/NSF NRAO/P. Vosteen

Астрономы обнаружили в нашей галактике ранее неизвестное гигантское молекулярное облако — 200 световых лет длиной. Это плотное скопление газа и пыли, получившее имя Midpoint (в переводе с англ. — «середина»), расположено в пылевой полосе, ведущей к центральным областям Млечного Пути. Работа опубликована в журнале The Astrophysical Journal (AstroJournal).

Открытие было сделано при помощи радиотелескопа Green Bank (NSF GBT, США), одного из крупнейших в мире. Ученые изучали молекулы аммиака и цианобутадиена — они хорошо указывают на присутствие плотного газа, необходимого для рождения звезд. Как оказалось, Midpoint — это не просто облако, а так называемое GMC (giant molecular cloud), или гигантское молекулярное облако, с высокой плотностью вещества.

«Мы даже не подозревали, что эта структура существует, — призналась Натали Баттерфилд, ведущий автор статьи. — Как только мы направили антенну в этот сектор неба, стало ясно, что перед нами — плотный и активный регион. Мы определили его размеры, массу и плотность, и все указывало на то, что это настоящее GMC».

Среди находок — необычный природный «мазер» (аналог лазера, но в микроволновом диапазоне), связанный с аммиаком. Такие источники нередко сигнализируют о процессах звездообразования. Также были выявлены уплотненные сгустки газа и пыли — потенциальные «ясли» для будущих звезд.

Но Midpoint — не просто «кладовая» вещества. Его структура указывает на влияние мощных внешних процессов. Так, внутри облака обнаружена оболочка, вероятно, образовавшаяся в результате вспышки звезды — свидетельство звездной «обратной связи». А сам газ в облаке оказался чрезвычайно турбулентным, как это часто бывает вблизи центра галактики.

Изучение облака позволит заглянуть в процессы, через которые материя из диска галактики поступает в ее центр — в одну из самых экстремальных областей Вселенной. Эти «реки пыли и газа», по словам исследователей, формируют сырьевой поток, из которого строятся ядра галактик и рождаются новые поколения звезд.

Ранее в «бесконечной» галактике впервые зафиксировали рождение черной дыры.

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