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В пирамиде Хеопса нашли тайную комнату

Nature: в пирамиде Хеопса нашли длинную тайную комнату
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Файед Эль-Гезири/РИА «Новости»

Международная группа археологов обнаружила в пирамиде Хеопса в Гизе крупную скрытую полость. Открытие стало одним из самых значимых в изучении египетских пирамид за последние десятилетия. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Скрытое пространство длиной около 30 метров удалось выявить без проведения масштабных раскопок — благодаря мюонной томографии, которая использует космические лучи для создания трехмерных изображений внутренних структур. Открытие было сделано в рамках проекта ScanPyramids, возглавляемого Каирским университетом.

Ученые предполагают несколько вариантов предназначения обнаруженной полости: от возможного хранилища ритуальных артефактов или обсерватории до элемента конструкции, обеспечивающего устойчивость пирамиды. Точное назначение пока остается неизвестным.

Специалисты планируют продолжить изучение находки, которая может помочь лучше понять инженерные технологии древних египтян, созданные около 4500 лет назад. Однако некоторые эксперты призывают к осторожности, напоминая о возможных рисках для целостности объекта.

Ранее ученые нашли скрытую угрозу для древних артефактов.

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