На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названа диета, способная облегчить хроническую головную боль

JN: продукты с омега‑3 помогают снизить частоту хронических головных болей
true
true
true
close
JulijaDmitrijeva/Shutterstock/FOTODOM

Диета с повышенным содержанием омега‑3 жирных кислот может эффективно снижать частоту и силу хронических головных болей. К такому выводу пришли ученые из США. Результаты клинического исследования опубликованы в Journal of Neurotrauma (JN).

В исследовании приняли участие 122 пациента с посттравматическими головными болями. На протяжении 12 недель они придерживались одного из двух типов рациона. Первый представлял собой стандартную диету с обычным соотношением омега‑3 и омега‑6 жирных кислот. Участники из второй группы потребляли больше омега‑3 и меньше омега‑6.

Омега-кислоты поддерживают работу сердца, мозга, нервной системы, иммунной системы и улучшают состояние кожи, волос и ногтей. Организм человека не может синтезировать их самостоятельно, поэтому эти соединения поступают с пищей.

Считается, что недостаток омега-3 в организме и избыток омега-6 ведет к дисбалансу и увеличивает риск различных воспалительных процессов. Кислот второго типа особенно много в кондитерских изделиях, полуфабрикатах, фастфуде и колбасных изделиях, хотя в малых количествах они необходимы для поддержания здоровья.

У участников, потреблявших больше омега-3, длительность головных болей в среднем сократилась на два дня в месяц. Интенсивность боли при этом снизилась на 30% по сравнению с контрольной группой. Анализ крови подтвердил повышение уровня противовоспалительных соединений, связанных с омега‑3, в организме испытуемых из первой группы.

Авторы подчеркивают, что коррекция рациона может стать безопасным и доступным способом дополнить лечение хронических головных болей, особенно для пациентов с черепно‑мозговыми травмами. По словам исследователей, одобренных методов терапии таких состояний пока не существует.

Ранее был назван неожиданный фактор, снижающий риск десятков серьезных заболеваний.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами