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Ученые раскрыли, чем кофеин полезен в жару

MSSE: кофеин повышает выносливость при тренировках в жару
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Shutterstock/FOTODOM

Кофеин в умеренных количествах может повысить выносливость и отсрочить усталость при тренировках в жарких условиях. К такому выводу пришли ученые из Университета Цукубы (Япония). Результаты исследования опубликованы в журнале Medicine & Science in Sports & Exercise (MSSE).

В исследовании приняли участие здоровые молодые мужчины и женщины. Их разделили на две группы. Обе выполняли упражнения в условиях высокой температуры, однако первая приняла кофеин до начала тренировки, а вторая — во время нее.

Второй вариант оказал более выраженный положительный эффект. Участники дольше выдерживали финальный высокоинтенсивный отрезок тренировки и отмечали меньшую усталость перед ним.

По словам ученых, «плавное» повышение уровня кофеина в крови на протяжении всего занятия позволило избежать увеличения нагрузки на дыхательную систему и снижения мозгового кровотока. Такие побочные эффекты характерны для однократного приема стимулятора перед физической нагрузкой.

В конце тренировки у добровольцев из первой группы наблюдалось большее повышение температуры тела и усиленная работа сердца. Однако эти изменения, по мнению авторов, отражали улучшение физической работоспособности. Ученые считают, что такая стратегия может стать простым и безопасным способом повышения спортивных результатов в жарком климате.

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