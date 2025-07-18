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Коляска заставляет младенцев нервничать, предупредили ученые

JEP: младенцам комфортнее, когда их носят на руках
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Leszek Glasner/Shutterstock/FOTODOM

Ношение младенцев в переноске на груди помогает им быстрее снизить уровень стресса, чем прогулка в коляске — к такому выводу пришли нидерландские ученые. Работа опубликована в журнале Journal of Environmental Psychology (JEP).

Авторы работы изучили, как младенцы и их матери реагируют на легкий стресс — в данном случае имитированное купание. После него 101 пара мать–ребенок отправлялись либо на 30-минутную прогулку в зеленой зоне города, либо оставались в помещении. Одни матери несли младенцев в переноске, другие везли их в коляске. Ученые сравнивали четыре варианта: на руках и в коляске — как на улице, так и в помещении.

Уровень стресса оценивался по концентрации кортизола в слюне. У младенцев, которых держали на руках, кортизол снижался быстрее — независимо от того, была ли это прогулка в лесу или время дома. Также такие дети дольше спали после прогулки. Матери тоже чувствовали себя лучше, если носили ребенка, а не везли в коляске. Однако наибольшее снижение стресса наблюдалось у тех, кто остался дома.

Исследователи объясняют эффект так называемой «сопереживающей регуляцией»: телесный контакт, голос и тепло матери помогают младенцу успокоиться, стабилизируя его физиологическое состояние. Именно в таких ситуациях ребенок учится распознавать сигналы собственного стресса и регулировать их.

Хотя процедура «купания» не вызвала у детей повышения кортизола, результаты подтверждают: телесная близость с матерью и контакт «кожа к коже» полезны не только эмоционально, но и физиологически. Учитывая, что прогулки на свежем воздухе в зеленой среде также связаны с улучшением сна у младенцев, авторы рекомендуют чаще использовать совместные прогулки в переноске как простой способ поддерживать здоровье и мам, и малышей.

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