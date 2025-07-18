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Загрязненная питьевая вода вызывает повреждения мозга, предупредили ученые

JHM: токсин в питьевой воде повреждает нейроны и ухудшает память
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fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Долговременное воздействие низких концентраций пер- и полифторалкильных веществ (PFAS) может нарушать работу мозга, повреждать нейроны и ухудшать память и поведение. К такому выводу пришли ученые из Китая. Данные усиливают опасения, что широко распространенные PFAS представляют угрозу для здоровья даже при уровнях, уже зафиксированных в питьевой воде и окружающей среде. Работа опубликована в журнале Journal of Hazardous Materials (JHM).

PFAS используются в огромном числе потребительских товаров — от антипригарной посуды до упаковки, водоотталкивающей одежды, средств для ковров и противопожарной пены. Из-за устойчивости к разрушению они накапливаются в почве, воде, живых организмах. Люди могут подвергаться воздействию через питьевую воду, пыль, пищу, бытовую химию и даже косметику.

В новом эксперименте мышей поили водой с 17 видами PFAS в концентрациях, соответствующих загрязненным природным источникам. Через семь недель четыре вещества (в том числе PFOS) накапливались в их мозге в больших количествах, чем в крови.

У грызунов снижалась активность бета-ритмов мозга (отвечающих за внимание и память) и усиливались гамма-волны, связанные с когнитивной нагрузкой. Поведение животных тоже изменилось: в тестах на память и тревожность они меньше исследовали новое пространство, избегали открытых участков и хуже различали знакомые и незнакомые объекты.

Микроскопический анализ выявил повреждение гиппокампа — зоны, связанной с формированием памяти. При этом даже низкие дозы PFAS способны нарушать работу мозга сразу по нескольким направлениям: от химического накопления в тканях до изменений в генах и обмене веществ.

Ученые подчеркивают, что данные пока получены на мышах, но они могут быть релевантны и для людей.

Ранее ученые предупредили, что после кофе мозг не отдыхает в полной мере даже во сне.

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