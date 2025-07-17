После кофе мозг не отдыхает в полной мере даже во сне, предупредили ученые

Международная команда ученых выяснила, что кофеин влияет на электрическую активность мозга даже во время сна. После приема кофеина мозг во сне становится более «возбужденным» и динамичным — особенно у молодых людей и в фазе медленного сна. Работа опубликована в журнале Communications Biology (ComBiology).

Кофеин — самое популярное психоактивное вещество в мире. Он содержится в кофе, чае, шоколаде, газировке и лекарствах. Известно, что он блокирует рецепторы аденозина — вещества, которое накапливается в мозге в течение дня и вызывает сонливость. Однако до сих пор мало изучалось, как именно кофеин влияет на деятельность мозга ночью, когда тот должен отдыхать и восстанавливаться.

Исследователи наблюдали за 40 взрослыми людьми в лаборатории сна. Каждый из участников провел там две ночи — одну после приема кофеина (доза эквивалентна двум чашкам кофе), другую — после приема плацебо. Во сне их мозговую активность регистрировали с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ).

Анализ показал, что во сне после кофеина мозг демонстрировал более сложную и хаотичную картину активности, чем обычно. Это особенно проявлялось в фазе медленного сна. Электрические сигналы становились менее предсказуемыми и больше напоминали те, что характерны для бодрствования. Ученые считают, что такие изменения указывают на рост «нейронной возбудимости» — мозг словно не до конца «переключился» в режим сна.

Авторы подчеркивают: даже если человек засыпает после кофеина, его мозг не отдыхает в полной мере. Уровень возбуждения и сложности мозговых сигналов остается выше нормы, что может нарушать восстановительные функции сна, такие как консолидация памяти и регуляция эмоций.

В будущем ученые планируют изучить влияние кофеина на людей с бессонницей, тревожными расстройствами или нарушениями памяти.

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