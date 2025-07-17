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После кофе мозг не отдыхает в полной мере даже во сне, предупредили ученые

ComBiology: кофеин влияет на электрическую активность мозга даже во время сна
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Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Международная команда ученых выяснила, что кофеин влияет на электрическую активность мозга даже во время сна. После приема кофеина мозг во сне становится более «возбужденным» и динамичным — особенно у молодых людей и в фазе медленного сна. Работа опубликована в журнале Communications Biology (ComBiology).

Кофеин — самое популярное психоактивное вещество в мире. Он содержится в кофе, чае, шоколаде, газировке и лекарствах. Известно, что он блокирует рецепторы аденозина — вещества, которое накапливается в мозге в течение дня и вызывает сонливость. Однако до сих пор мало изучалось, как именно кофеин влияет на деятельность мозга ночью, когда тот должен отдыхать и восстанавливаться.

Исследователи наблюдали за 40 взрослыми людьми в лаборатории сна. Каждый из участников провел там две ночи — одну после приема кофеина (доза эквивалентна двум чашкам кофе), другую — после приема плацебо. Во сне их мозговую активность регистрировали с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ).

Анализ показал, что во сне после кофеина мозг демонстрировал более сложную и хаотичную картину активности, чем обычно. Это особенно проявлялось в фазе медленного сна. Электрические сигналы становились менее предсказуемыми и больше напоминали те, что характерны для бодрствования. Ученые считают, что такие изменения указывают на рост «нейронной возбудимости» — мозг словно не до конца «переключился» в режим сна.

Авторы подчеркивают: даже если человек засыпает после кофеина, его мозг не отдыхает в полной мере. Уровень возбуждения и сложности мозговых сигналов остается выше нормы, что может нарушать восстановительные функции сна, такие как консолидация памяти и регуляция эмоций.

В будущем ученые планируют изучить влияние кофеина на людей с бессонницей, тревожными расстройствами или нарушениями памяти.

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