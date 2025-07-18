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Развеян миф о влиянии пальмового масла на развитие рака

Врач Медведев: пальмовое масло не вызывает развитие рака

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Kunlanan Yarist/Shutterstock/FOTODOM

Долгое время пальмовое масло связывали с риском возникновения рака. Однако на деле этот продукт безопасен, рассказал в интервью «Газете.Ru» доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой фармакологии и первый декан факультета фундаментальной медицины МГУ, основатель НИЦ «Здоровое питание» Олег Медведев.

«Риски развития рака повышают трансжиры, которых в пальмовом масле нет. Это ненасыщенные жиры с измененной химической формулой. Жидкие растительные масла нагревают, добавляют катализатор (обычно никель) и пропускают через них водород. В результате молекулы масла становятся похожими на насыщенные жиры. Однако при этом меняется их структура, и они становятся трансжирами — самыми опасными жирами для человека», — отметил Медведев.

Трансжиры также содержатся в мясомолочной продукции, полученной от жвачных животных (образуются собственными бактериями коров, овец, коз) — в количестве 6–8%.

«И если от промышленных трансжиров научились избавляться, то природные трансизомеры убрать из продукции никак нельзя. Поэтому важно следить за количеством мясомолочной продукции в рационе», — рассказал доктор.

Подробнее о том, какие мифы о вреде пальмового масла существуют — в материале «Газеты.Ru».

Ранее был назван самый полезный вид пальмового масла.

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