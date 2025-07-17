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Назван самый полезный вид пальмового масла

Врач Медведев: красное пальмовое масло считается самым полезным

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Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Нерафинированное и неочищенное — самый полезный вид пальмового масла. Оно также называется красным из-за своего оттенка, рассказал в интервью «Газете.Ru» доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой фармакологии и первый декан факультета фундаментальной медицины МГУ, основатель НИЦ «Здоровое питание» Олег Медведев.

«Такое масло отлично подходит для заправки салатов и считается самым полезным благодаря высокому содержанию витаминов и биологически активных веществ. В некоторых странах Африки и Азии его даже назначают детям для профилактики авитаминоза», – рассказал Медведев.

Но при рафинировании масла количество полезных веществ уменьшается, как и в случае с любыми маслами. Однако даже такое масло имеет массу полезных свойств.

«Пальмовое масло содержит большое количества витамина Е — выше, чем в остальных растительных маслах, фитонутриентов, предшественников витамина А. Большинство этих соединений считаются полезными для здоровья человека, в основном за счет своей антиоксидантной активности. Они защищают клетки от окислительного стресса и могут играть важную роль в предупреждении клеточного старения и атеросклероза», – отметил врач.

Подробнее о том, какие мифы о вреде пальмового масла существуют – в материале «Газеты.Ru».

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