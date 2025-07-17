На Камчатке придумали новый способ поиска рыбных мест в море

В ДВО РАН создали новый способ поиска рыбы в океане с помощью математического анализа движения водных масс. В отличие от используемых методов этот работает в любую погоду, рассказали «Газете.Ru» в ДВО РАН.

Традиционно рыбаки полагаются на спутниковые карты температуры воды, чтобы найти океанические фронты — границы между разными водными массами, где скапливается рыба. Но эти карты не работают при облачности и плохо различают температурные границы в теплое время года. Новый метод использует лагранжевы фронты — невидимые математические границы, которые показывают, где океанские течения создают естественные «ловушки» для планктона и рыбы. Компьютерные алгоритмы отслеживают движение миллионов виртуальных частиц воды и определяют зоны их скопления независимо от погоды и времени года.

«Лагранжевы фронты представляют собой границы с сильными градиентами специальных индикаторов движения морской воды, которые рассчитываются на основе траекторий частиц. Эти фронты можно определить в режиме реального времени при любых погодных условиях и в районах с небольшими температурными контрастами», – объяснил автор разработки, заведующий отделом физики океана и атмосферы Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН Сергей Пранц.

Новый подход способствует устойчивому рыболовству. Точное определение мест концентрации рыбы сокращает время поиска и расход топлива, уменьшая экологический след промысла. Концентрация усилий в наиболее продуктивных зонах позволяет сохранять рыбные ресурсы в других районах. Практическое внедрение метода не требует нового оборудования на рыболовных судах. Карты лагранжевых фронтов рассчитываются в береговых вычислительных центрах на основе спутниковых данных об уровне моря и передаются рыбакам через обычные каналы связи. Это делает технологию доступной для предприятий любого размера.

Метод прошел успешную апробацию в северо-западной части Тихого океана, в зоне конвергенции течений Куросио и Ойясио — одном из богатейших рыбопромысловых районов планеты. Здесь встречаются воды разного происхождения, создавая оптимальные условия для развития морских экосистем.

Дальнейшие исследования направлены на создание оперативных прогнозов лагранжевых фронтов и адаптацию алгоритмов для поиска конкретных видов рыб. Планируется расширение применения метода на другие промысловые акватории.

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