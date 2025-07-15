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Cоздан препарат, защищающий мозг от последствий инсульта

iScience: разработано лекарство, снижающее гибель нейронов после инсульта
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Shutterstock/Robert Kneschke

Японские исследователи из Университета Осаки разработали экспериментальное лекарство, которое может снизить гибель нейронов после инсульта. Препарат под названием GAI-17 блокирует белок GAPDH — молекулу, которая при определенных условиях способствует гибели клеток и участвует в развитии ряда тяжелых неврологических заболеваний, включая болезнь Альцгеймера. Работа опубликована в журнале iScience.

Команда под руководством доцента Хидэмицу Накадзимы показала, что введение GAI-17 мышам после инсульта значительно уменьшало повреждение тканей мозга и снижало степень паралича. Причем препарат был эффективен даже при введении через шесть часов после инсульта — это критически важно, поскольку в клинической практике не всегда удается начать лечение сразу.

Кроме того, препарат не вызвал серьезных побочных эффектов, включая нарушения работы сердца или сосудов, что делает его потенциально безопасным для использования в будущем.

Авторы отмечают, что ингибирование агрегации белка GAPDH может стать универсальным подходом к лечению различных заболеваний мозга, связанных с нейродегенерацией. Следующим шагом станут испытания GAI-17 в моделях других патологий.

Ранее был найден способ лечить болезни печени без операций.

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