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ИИ научили находить точное расположение раковых опухолей

Radiology: ИИ научили находить точное расположение опухолей молочной железы
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Depositphotos

Ученые из Городского колледжа Нью-Йорка и онкологического центра Memorial Sloan Kettering разработали инструмент искусственного интеллекта, который способен находить рак груди на МРТ и точно указывать локализацию опухолей. Результаты исследования опубликованы в журнале Radiology: Artificial Intelligence.

Систему обучили на данных крупнейшей в мире базы МРТ-изображений молочных желез и протестировали на снимках пациенток с раком из двух клиник.

«Точность работы модели сопоставима с результатами опытных рентгенологов, специализирующихся на диагностике рака груди. При этом алгоритм показывает лучшие результаты, чем существующие автоматические системы», — отметил профессор биомедицинской инженерии CCNY Лукас Парра, один из руководителей проекта.

В отличие от большинства существующих алгоритмов, новая модель прошла независимую проверку и теперь доступна в открытом доступе в США.

Исследователи подчеркивают, что новая технология может ускорить работу врачей и снизить нагрузку на рентгенологов. Ученые объяснили, что МРТ-снимки сложны в интерпретации, особенно у женщин с плотной тканью молочных желез, которая не всегда качественно анализируется маммографией. Алгоритм не только обнаруживает опухоли, но и отмечает их точное расположение, что снижает риск ложноположительных диагнозов.

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