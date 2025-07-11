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Кот-ученый открыл новый вирус

MRA: кот Пеппер принес в зубах землеройку — и открыл новый вирус
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John Lednicky

Кот по имени Пеппер, уже прославившийся в прошлом году после того, как его «добыча» привела к открытию нового вируса, снова удивил научный мир. Его очередная находка — мертвая короткохвостая землеройка из Эверглейдс — помогла американским ученым обнаружить неизвестный ранее штамм ортореовируса. Это семейство вирусов может поражать людей, оленей, летучих мышей и других млекопитающих. Работа опубликована в журнале Microbiology Resource Announcements (MRA).

Хозяин Пеппера — вирусолог Джон Ледники из Университета Флориды — исследовал труп животного в рамках своей работы по изучению вирусов, передающихся от диких животных. Результаты оказались неожиданными: в организме землеройки обнаружился новый тип вируса, получивший название Gainesville shrew mammalian orthoreovirus type 3 strain UF-1.

Хотя этот вирус пока не вызывает тревоги, ученые подчеркивают важность внимательного отношения к таким находкам. В редких случаях ортореовирусы связывают с серьезными заболеваниями у детей — менингитом, энцефалитом и расстройствами ЖКТ. Ранее их считали «безвредными» вирусами, но новые данные показывают, что они могут быть опаснее, чем казалось.

Как пояснил Ледники, вирусы этого типа способны объединяться и «перемешивать» свои гены при попадании в одну клетку, создавая совершенно новые, потенциально более заразные или опасные варианты — подобно вирусу гриппа. Его команда уже публиковала работы об открытии других редких вирусов у диких оленей, а теперь их список пополнился еще одной находкой.

«Если внимательно присматриваться к окружающему миру, всегда найдешь что-то новое. Именно поэтому мы продолжаем делать открытия», — отметил вирусолог.

Впереди — дополнительные исследования, чтобы понять, представляет ли новый вирус угрозу для людей и животных. Сам же Пеппер, как уверяют ученые, чувствует себя отлично и, вероятно, продолжит помогать науке — в своей любимой роли полевого «сборщика образцов».

Ранее ученые раскрыли секрет долголетия черепах.

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