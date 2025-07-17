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Врачи рассказали, как восстановить организм после бессонной ночи

The Guardian: после бессонной ночи нельзя заниматься активными видами спорта
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Josep Suria/Shutterstock/FOTODOM

После бессонной ночи нельзя злоупотреблять кофеином, тяжело тренироваться и отправляться в постель раньше обычного несмотря на сонливость. Об этом изданию The Guardian рассказали американский врач-терапевт Ростислав Игнатов, сомнолог Меган Лайонс и психолог Марисса Алерт.

По словам Игнатова, для уменьшения негативных эффектов от бессонной ночи важно правильно питаться на следующий день. Оптимальными врач назвал блюда из овощей и зелени с добавлением постных белковых продуктов — яиц, куриного мяса или греческого йогурта. Терапевт отметил, что от десертов и фастфуда, напротив, стоит отказаться.

Сомнолог Лайонс добавила, что считает кофе хорошим способом борьбы с сонливостью. Однако после бессонной ночи врач советует ограничиться лишь одной чашкой бодрящего напитка. Пить кофе нужно через 60-90 минут после подъема, не добавляя в него сахар.

«Сначала кофе бодрит, но в больших количествах дает обратный эффект, а сахар вызывает скачки глюкозы, что вызывает перепады настроения и переедание», — объяснила эксперт.

Также сомнолог посоветовала после бессонной ночи не заниматься активными видами спорта. При этом зарядка, йога или прогулка на свежем воздухе пойдут на пользу, считает она.

В свою очередь, психолог Алерт подчеркнула, что для восстановления сна важно на следующую ночь лечь спать в обычное время, даже если в сон начинает клонить намного раньше. По ее словам, организм привык к определенному графику, и его изменение приведет к частым пробуждениям или беспокойному сну.

Ранее врач рассказал про правило 6Т для здорового сна.

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