Врач рассказал про правило 6Т для здорового сна

Хороший сон — это не случайность, а результат грамотного подхода. Авторская методика «6Т» поможет создать условия, в которых сон становится здоровым и восстанавливающим, рассказала «Газете.Ru» врач-сомнолог, эндокринолог Центральной клинической больницы с поликлиникой Управления делами президента РФ Дарья Лебедева.

«6T — это темнота, тишина, температура, ткани, тщательность и технологии. Все это — аспекты, которые влияют на качество сна. Темнота — это ваш надежный союзник в борьбе за полноценный отдых. Шторы из плотного текстиля, жалюзи или удобные маски для сна обеспечивают качественное затемнение, оберегая от посторонних огней и позволяя правильно вырабатываться мелатонину, гормону молодости и сна. Его выработка начинается за два часа до предполагаемого сна при условии, если человек всегда в одно и то же время ложится и встает, выключает перед сном яркий свет», — объяснила врач.

Важно ложиться спать в тишине. Врач советует обеспечить звуковую изоляцию или использовать беруши для защиты от нежелательных шумов.

«Поддерживайте комфортный микроклимат в пределах 18–20 градусов. Это поможет вашему телу расслабиться и отдохнуть, создавая идеальные условия для погружения в глубокий и восстановительный сон. Обращайте внимание на выбор материалов, из которых изготовлены ваши постельные принадлежности. Натуральные ткани, такие как хлопок или лен, не только приятно касаются кожи, но и способствуют лучшей циркуляции воздуха, создавая уютную атмосферу, в которой хочется засыпать», — рассказала сомнолог.

Также врач советует использовать современные устройства для создания идеальных условий для сна.

«Кондиционеры с функцией «мойки» воздуха помогут поддерживать оптимальный микроклимат, а световые будильники и системы «умный дом» сделают пробуждение более плавным и комфортным. Соблюдая регулярно правила «6Т», вы обеспечиваете себе здоровый сон и полноценный отдых», — заключила доктор.

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