На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России нашли способ обеспечить надежную связь в условиях полного отсутствия сотовой сети

ПНИПУ: разработана надежная радиостанция, устойчивая к помехам
true
true
true
close
ПНИПУ

Ученые Пермского Политеха представили инновационную переносную цифровую радиостанцию, способную обеспечивать надежную и защищенную связь даже в условиях полного отсутствия сотовой сети или интернета — в шахтах, горах, тайге, на стройках и при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Разработка, получившая название «ХИТ МАНЕТ», использует сразу два независимых канала связи и две MANET-сети, что делает передачу данных более устойчивой к помехам и отказам. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Внешне устройство напоминает обычную рацию, но отличается технической начинкой: оно оснащено двумя трансиверами — один работает в метровом диапазоне, другой — в дециметровом, что обеспечивает устойчивую работу в различных условиях. Метровые волны обходят препятствия вроде холмов, а дециметровые — легко проникают сквозь бетонные стены.

Радиостанция способна передавать данные на скорости до 54 Мбит/с, что значительно превосходит аналоги, где максимальная скорость обычно не превышает 20 Мбит/с. За счет передачи одних и тех же данных по двум каналам в разных диапазонах, информация сохраняется даже при сбоях в одном из трактов. Поддержка двух независимых сетей MANET позволяет устройствам напрямую связываться друг с другом без базовых станций — важное преимущество в аварийных ситуациях или при работе в изолированных районах.

Среди других функций — режим ретрансляции, защищенный мессенджер, поддержка Bluetooth, адаптивная регулировка мощности (до 8 Вт), а также шифрование по стандарту AES-256. Радиостанция может работать до трех суток без подзарядки и выдерживает температурные колебания от -25 до +55 °С.

«В отличие от существующих решений, таких как «Азарт» или AN/PRC-163, наша разработка использует две параллельные MANET-сети в разных диапазонах, что существенно повышает надежность связи. Кроме того, рация способна адаптироваться к радиопомехам и выбирать свободные частоты автоматически», — пояснил один из авторов проекта, старший преподаватель ПНИПУ Сергей Тюрин.

Разработка может применяться в промышленности, спасательных службах, армии, а также среди туристов и путешественников, которым необходима устойчивая связь в труднодоступных местах.

Ранее был создан легкий и безопасный материал для защиты электроники от перегрева.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами