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У кофе нашли полезное для психики свойство

EJP: кофеин защищает от депрессии
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Кофеин способен предотвращать развитие депрессии, вызванной хроническим стрессом, воздействуя на связь между кишечником и мозгом. К такому выводу пришли ученые из Медицинского университета Чунцина в Китае. Работа опубликована в журнале European Journal of Pharmacology (EJP).

В эксперименте с участием лабораторных мышей ученые смоделировали хронический стресс, известный своей способностью вызывать поведенческие изменения, схожие с депрессивными симптомами у человека. Одной группе животных предварительно вводили кофеин, после чего сравнивали их поведение, состояние кишечника и уровень воспаления в организме с мышами, которые подвергались стрессу без какой-либо защиты.

Результаты оказались показательными: мыши, получавшие кофеин, вели себя так же активно, как и контрольная группа, не подвергшаяся стрессу. У них сохранялся интерес к сладкой воде, не снижалась масса тела и не возникало признаков депрессивного поведения. Кроме того, у этих животных не наблюдалось разрушения кишечного барьера, а уровень воспалительных молекул в крови и в гиппокампе — зоне мозга, связанной с настроением — оставался в пределах нормы. Уровень белков, обеспечивающих целостность слизистой кишечника, не снижался, а состав микрофлоры был близок к здоровому.

Авторы подчеркивают, что работа пока носит предварительный характер. Речь идет о профилактическом эффекте: неясно, может ли кофеин облегчать уже существующую депрессию. Однако полученные данные подтверждают важность дальнейших исследований связи между питанием, микрофлорой кишечника и психическим здоровьем.

Ранее был развеян миф о риске депрессии для пожилых.

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