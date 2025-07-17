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Стало известно, каким мужчинам больше доверяют женщины

BS: женщины больше доверяют мужчинам с привлекательным лицом
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goodluz/Shutterstock/FOTODOM

Женщины чаще принимают предложения от мужчин с привлекательным лицом — к такому выводу пришли китайские ученые. Эксперимент показал, что в ситуациях социального торга внешность и симпатия могут перевесить здравый расчет. Работа опубликована в журнале Behavioral Sciences (BS).

В двух экономических экспериментах приняли участие 70 студенток из китайского университета. Виртуальные персонажи-мужчины отличались по внешности и голосу, а также по уровню симпатии. Одни говорили участницам, что им нравятся, другие — что нет.

В игре на ультиматум женщинам нужно было принять или отклонить предложенный мужчинами способ раздела небольшой суммы денег между собой, «предлагающим» и третьей стороной. В игре на наказание участницы наблюдали за распределением денег другим человеком и решали, насколько оно справедливо и заслуживает ли наказания.

Результаты показали: предложения от мужчин с привлекательным лицом или голосом, принимались чаще — даже если они были несправедливы. В игре на наказание справедливые предложения от симпатичных мужчин воспринимались как особенно разумные. Но если симпатичный и «дружелюбный» мужчина вел себя эгоистично, это воспринималось как особенно резкое несоответствие — и вызывало негативную реакцию.

Интересно, что эффект оказался сильнее для внешности, чем для голоса. Однако авторы подчеркивают: результаты зависят от контекста, и в реальных ситуациях могут отличаться.

Ранее был найден способ помочь женщинам с ранней менопаузой.

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