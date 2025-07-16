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Найден способ помочь женщинам с ранней менопаузой

Menopause: ранняя менопауза приводит к депрессии
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Rawpixel.com/Shutterstock/FOTODOM

Преждевременная менопауза — тяжелый диагноз, меняющий жизнь женщины. Потеря репродуктивной функции и резкое снижение уровня эстрогенов не только сказываются на физическом самочувствии, но и нередко ведут к тревоге, депрессии и социальным трудностям. Международная команда ученых выяснила, что именно делает одних женщин уязвимее других. Работа опубликована в журнале Menopause.

Исследование охватило почти 350 женщин с преждевременной недостаточностью яичников (POI) — состоянием, при котором функции яичников прекращаются до 40 лет. Как выяснили авторы, депрессивные симптомы наблюдаются почти у каждой третьей участницы (29,9%). При этом не гормональная терапия, а психосоциальные факторы оказались ключевыми в предсказании депрессии.

Чаще других с депрессией сталкивались женщины, у которых POI развился в более молодом возрасте, с выраженными симптомами климакса, сильным горем по поводу утраты возможности иметь детей и отсутствием эмоциональной поддержки. Удивительно, но женщины с генетической причиной POI сообщали о меньшем уровне депрессивных симптомов — возможно, потому что были готовы к диагнозу заранее.

Гормональная терапия с эстрогеном и прогестогеном, хотя и является стандартом для лечения физических симптомов менопаузы, не повлияла на уровень депрессии у участниц — как показало исследование, ее роль в поддержке психического здоровья ограничена. Даже такие яркие симптомы, как ночные приливы, не были напрямую связаны с депрессией.

Это первое масштабное исследование, которое показывает: эффективная помощь женщинам с преждевременной менопаузой должна включать не только работу с телом, но и с душой. Ранний диагноз — повод не только назначить гормоны, но и предложить психологическую поддержку, направленную на принятие изменений и восстановление контроля над собственной жизнью.

Ранее была названа неожиданная опасность ПМС для женщин.

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