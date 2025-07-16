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В «бесконечной» галактике впервые зафиксировали рождение черной дыры

AJL: сверхмассивная черная дыра родилась в галактике «Бесконечность»
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NASA Goddard

Астрономы Йельского университета во главе с профессором Питером ван Доккумом обнаружили необычный космический объект, который они назвали «галактикой Бесконечность». Это результат недавнего столкновения двух галактик, структура которых напоминает символ ∞. Но самое удивительное — в самом центре этого образования исследователи нашли сверхмассивную черную дыру, которая, по их мнению, только что сформировалась. Работа опубликована в журнале The Astrophysical Journal Letters (AJL).

«Это почти как увидеть дымящийся пистолет — настолько убедительное доказательство, насколько это вообще возможно в астрономии», — отметил ван Доккум.

На снимках, полученных с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба, видно, что черная дыра не находится в ядре ни одной из двух сталкивающихся галактик. Она расположена между ними, что крайне необычно. Это навело исследователей на мысль, что объект образовался прямо в процессе слияния — за счет сжатия облаков газа, возникшего при столкновении.

Это открытие имеет важное значение и для понимания того, как могли появиться гигантские черные дыры в ранней Вселенной. Согласно одной из теорий, такие объекты формируются постепенно из «легких семян» — небольших черных дыр, появившихся после гибели звезд. Но в этом случае требуется слишком много времени, а телескоп Джеймса Уэбба уже обнаружил сверхмассивные черные дыры, существовавшие слишком рано для такого сценария.

Альтернативная теория «тяжелых семян» предполагает образование черных дыр сразу из плотных газовых облаков. Но ранее не удавалось наблюдать, как это происходит. «Бесконечная» галактика может стать тем самым недостающим звеном, подтверждающим этот механизм.

Ученые подчеркивают, что требуются дополнительные исследования, чтобы окончательно подтвердить гипотезу. Но уже сейчас они считают: эта находка может радикально изменить наши представления о том, как в космосе возникают самые массивные объекты.

Ранее ученые выявили возможный механизм развития жизни на Титане.

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