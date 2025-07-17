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В Великобритании родились младенцы с ДНК троих родителей

Sky News: в Британии родились восемь детей с ДНК троих родителей
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Vad-Len/Shutterstock/FOTODOM

В Великобритании родились восемь детей с уникальным генетическим составом — их ДНК содержит материал от трех человек. Об этом сообщает Sky News. Дети появились на свет в результате экспериментальной процедуры, направленной на предотвращение передачи неизлечимых наследственных заболеваний.

Метод применяется в случаях, когда у женщины есть риск передать ребенку опасные мутации в митохондриях — структурах, отвечающих за выработку энергии в клетках.

В рамках исследования врачи оплодотворили яйцеклетку матери сперматозоидом отца. После этого генетический материал перенесли из ядра в здоровую донорскую яйцеклетку (уже без ядра). В итоге получилась оплодотворенная яйцеклетка с полным набором хромосом от родителей и здоровыми митохондриями от донора.

Отмечается, что обычное ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) или естественное зачатие при наличии митохондриальных мутаций случае почти всегда приводили бы к передаче ребенку неизлечимых болезней.

Из 22 женщин, прошедших процедуру, забеременели семь — успех процедуры составил 36%. В итоге родились восемь детей, причем у пятерых из них ученые не выявили никаких признаков наследственных заболеваний. Сейчас все младенцы находятся под наблюдением медиков.

Ранее ученые нашли способ продлить молодость яйцеклеток.

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