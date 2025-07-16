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Ученые нашли способ продлить молодость яйцеклеток

EMBO: человеческие яйцеклетки отключаются, чтобы не стареть
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Gabriele Zaffagnini/Centro de Regulacion Genomica

Человеческие яйцеклетки — одни из самых терпеливых клеток организма. Они могут находиться в спящем состоянии десятилетиями, прежде чем понадобятся. Международная команда ученых выяснила: с возрастом яйцеклетки сознательно замедляют работу своих «мусороперерабатывающих» систем — вероятно, это эволюционная стратегия, позволяющая им сохраняться в хорошем состоянии на протяжении многих лет. Работа опубликована в журнале The EMBO Journal.

«Мы изучили более сотни донорских яйцеклеток — это самая большая база данных подобного рода — и увидели удивительно минималистичную стратегию, помогающую клеткам оставаться «чистыми» десятки лет», — отметила ведущий автор исследования, доктор Эльван Беке из Центра геномного регулирования в Барселоне.

Женщина рождается с запасом от одного до двух миллионов незрелых яйцеклеток, но к менопаузе остаются лишь сотни. Чтобы пережить столь долгий срок, яйцеклетка должна избегать накопления повреждений. И, как предполагают ученые, в этом ей помогает пониженная активность метаболизма.

Обычно переработкой белков в клетке занимаются лизосомы и протеасомы, но этот процесс требует энергии и, как следствие, может вызывать образование активных форм кислорода (ROS) — молекул, повреждающих ДНК и мембраны. Ранее группа Беке уже показала, что яйцеклетки пропускают один из фундаментальных метаболических процессов именно ради защиты от ROS. Совокупность данных подтверждает идею: яйцеклетки намеренно остаются «в полусне», чтобы минимизировать риск повреждений.

Более того, при живом наблюдении ученые увидели, как в последние часы перед овуляцией яйцеклетки буквально «выбрасывают» лизосомы в окружающую среду, а митохондрии и протеасомы скапливаются у края клетки.

«Это весенняя уборка, о которой мы даже не подозревали», — заключила соавтор исследования, доктор Габриэле Заффаньини.

Результаты могут изменить подход к лечению бесплодия. Как отмечает доктор Беке, сейчас пациенткам часто советуют принимать добавки, якобы улучшающие метаболизм яйцеклетки, но убедительных доказательств их эффективности нет. Новая работа, напротив, указывает, что сохранение естественно низкого метаболизма может быть более перспективным подходом.

В будущем команда планирует исследовать яйцеклетки пожилых женщин и из неудачных циклов ЭКО, чтобы понять, нарушается ли с возрастом этот «энергетический покой» и влияет ли он на качество клеток.

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