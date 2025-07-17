проект

>
Наука
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали самые опасные обои и напольные покрытия

Врач Никитин: дешевый линолеум и виниловые обои опасны для здоровья

true
true
true
close
Shutterstock

Самыми опасными для здоровья ремонтными материалами являются виниловые обои дешевого сегмента (особенно с ярким запахом), самоклеящиеся обои и ПВХ-пленки неизвестного происхождения, линолеум и пластиковые панели без гигиенических заключений и МДФ/ДСП без указания класса эмиссии. Об этом «Газете.Ru» профессор, врач-кардиолог и руководитель направления медицинских проектов и инноваций «Инвитро» Алексей Никитин.

«С медицинской и токсикологической точки зрения наибольшую опасность среди обоев и полимерных материалов представляют виниловые обои низкого качества (ПВХ). При производстве и эксплуатации они могут выделять формальдегид, фталаты, диоксины и другие токсичные соединения. Особенно — при воздействии тепла или солнечного света. Это приводит к нарушению гормонального фона, повреждению дыхательных путей или аллергии», — объяснил врач.

Самоклеящиеся обои и пленки, по словам врача, тоже могут представлять опасность, так как их дешевые клеевые слои зачастую содержат сильные растворители, которые испаряются в течение длительного времени. Это может привести к неприятным последствиям, таким как тошнота, головные боли, нарушения сна и концентрации, а также обострение бронхиальной астмы.

«Полимерные панели, особенно дешевые китайские или нелицензированные, тоже могут содержать формальдегид, хлорорганические соединения и летучие органические соединения (ЛОС). Эти вещества могут быть источниками токсинов, выделяемых в окружающую среду. Дешевый линолеум на ПВХ-основе может содержать фталаты, которые выделяются в течение долгого времени. Также в его составе могут присутствовать свинец и кадмий в красящих добавках. Наибольший вред такие материалы могут нанести детям, у которых кожа особенно чувствительна к контакту с химическими веществами, а также беременным женщинам», — рассказал врач.

Среди безопасных альтернатив врач выделил бумажные обои, стеклообои, обои на флизелиновой основе с водоэмульсионной печатью, а среди напольных покрытий — натуральный линолеум, паркет, керамику, кварц-винил высокого класса.

Ранее в России впервые создали портативный комплекс для исследования опухоли пациента.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами