В России впервые создали портативный комплекс для исследования опухоли пациента

Ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» создали не имеющий аналогов в РФ портативный комплекс экспресс-оценки опухоли пациента для подбора наиболее подходящего лечения. Об этом «Газете.Ru» рассказали в «ЛЭТИ».

Онкологические заболевания являются одной из наиболее частых причин смерти в мире. При этом сегодня методов для полного удаления опухоли (в том числе с гарантией исключения рецидивов в будущем) не существует, а способы лечения онкологических заболеваний, например химиотерапия, еще и наносят дополнительный урон здоровью.

Для повышения вероятности благоприятного исхода терапии в процессе лечения требуется использовать индивидуальный подход к каждому пациенту: подбор лекарств, дозировка, особенности терапии и прочее. В свою очередь, для этого требуются инструменты для быстрого исследования образцов тканей опухоли. В России подобные технологии только начинают разрабатываться, поэтому сегодня применяется зарубежное оборудование.

«Мы разработали первую в России портативную диагностическую установку для экспресс-тестирования различных лекарственных препаратов на клетках пациентов. В качестве платформы со средой для клеток в нашей системе используются одноразовые микрофлюидные чипы с возможностью контроля газовой среды, давления и температуры. При этом испытания могут проходить в параллельном режиме на нескольких образцах культур клеток или с несколькими активными веществами. Таким образом возможно реализовать преимущества разработки в стоимости закупки оборудования, стоимости его обслуживания и производительности анализа», — рассказал доцент кафедры микро- и наноэлектроники (МНЭ) СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Камиль Гареев.

Принцип работы комплекса основан на размещении исследуемых образцов в изолированной камере с возможностью их оптической визуализации посредством встроенного видеомикроскопа на мониторе компьютера. В процессе эксперимента осуществляется контроль влияния активных веществ на подвижность опухолевых клеток, что указывает на потенциальную эффективность лекарства для конкретного пациента.

«Данная разработка открывает новые возможности для отечественной медицины: она поможет значительно снизить стоимость диагностики лекарственных форм и повысить ее доступность в клиниках различного уровня. В условиях отсутствия аналогичных портативных решений отечественного производства этот комплекс обещает стать важным инструментом в области персонализированной терапии онкологических заболеваний. Мы рассчитываем на интерес государственных и частных заказчиков после проведения всех необходимых испытаний и регистрации комплекса. Среди которых, прежде всего, относительно небольшие медицинские учреждения, имеющие профильные отделения химиотерапии», — рассказал заведующий кафедрой электронных приборов и устройств (ЭПУ) СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Николай Потрахов.

В разработке также принимали участие специалисты других исследовательских организаций.

Ранее в России создали сенсоры для определения наименьшей дозы химиопрепаратов от рака.