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Врач объяснила, почему чеснок бесполезен в борьбе с простудой

Medical Xpress: чеснок и цитрусовые не помогут облегчить симптомы простуды
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Pixabay

Отдельные продукты, такие как апельсины или чеснок, не способны облегчить симптомы простуды, несмотря на наличие иммуномодулирующих свойств. Об этом предупредила диетолог Нина Имад из Университета Суинберна (Австралия). Слова эксперта приводит издание Medical Xpress.

По словам эксперта, не существует «волшебной» еды, которая могла бы быстро укрепить иммунитет. Доктор уточнила, что формирование здоровой иммунной системы занимает не один день. Поддержание ее работы требует регулярного сна, физической активности, умения справляться со стрессом и разнообразия в рационе.

«Апельсины и другие источники витамина С, включая киви, ягоды, брокколи и зелень, действительно полезны, однако прием аскорбиновой кислоты уже после появления симптомов простуды не дает выраженного эффекта. Лишь регулярное ее употребление может немного сократить продолжительность заболевания», — объяснила диетолог.

Врач добавила, что некоторые исследования указывают на наличие иммуномодулирующих эффектов у чеснока. Однако убедительных доказательств эффективности БАД на его основе в борьбе с простудой нет.

«Большую пользу может принести цинк. Прием добавок с ним в начале заболевания способен сократить его продолжительность. Хорошими натуральными источниками цинка являются мясо, моллюски, бобовые, орехи, семена и молочные продукты», — уточнила врач.

Доктор Имад добавила, что для защиты от простуды важно не допускать дефицита витамина D в организме. Этот витамин критически важен для нормальной работы иммунной системы. Он содержится в жирной рыбе, яйцах, грибах, печени и специальном обогащенном молоке.

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