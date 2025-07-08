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Мужчинам назвали неочевидную причину проблем с потенцией

Daily Mail: дисфункция мышц тазового дна может привести к проблемам с потенцией
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Неожиданной причиной эректильной дисфункции у мужчин может стать нарушение работы мышц тазового дна. Об этом предупредил американский уролог Дэвид Шустерман в интервью изданию Daily Mail. По его словам, это состояние нередко остается без диагноза, хотя может серьезно повлиять на качество жизни.

Мышцы тазового дна отвечают за поддержку мочевого пузыря, кишечника и простаты, а также участвуют в механизмах эрекции и эякуляции. Нарушение их функции — когда мышцы утрачивают способность нормально сокращаться и расслабляться — может стать причиной недержания, запоров, болезненного секса и даже снижения потенции.

Шустерман подчеркивает: вопреки распространенному мнению, подобные проблемы могут возникать не только у пожилых или перенесших операции мужчин. Одним из факторов риска он называет чрезмерное увлечение силовыми тренировками — постоянное напряжение мышц в этой области способно вызвать их перенапряжение или, напротив, ослабление. Также врач добавил, что дисфункция мышц тазового дна может быть следствием ожирения и травм.

«Диагностика осложняется тем, что симптомы часто маскируются под простатит или расстройства пищеварения. Среди тревожных признаков — частые позывы к мочеиспусканию, трудности с дефекацией, боли в области таза и проблемы с эрекцией», — отметил эксперт.

Основным методом лечения является физиотерапия, направленная на восстановление тонуса мышц тазового дна. В некоторых случаях применяется ударно-волновая терапия для улучшения кровотока. Медикаментозное лечение, как отмечает врач, при такой патологии обычно не применяется.

Ранее ученые выяснили, что дефицит витамина D может вызвать проблемы с потенцией.

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