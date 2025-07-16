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Названа добавка, способная вызвать поражение печени

Daily Mail: добавки с куркумой могут вызвать поражение печени
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Пищевые добавки с куркумой, популярные среди сторонников здорового образа жизни, могут вызывать серьезные повреждения печени. Об этом предупредила доктор Джен Гюнтер (США). Слова эксперта приводит издание Daily Mail.

По словам врача, опасность представляют не специя как таковая, а именно концентрированные биологически активные добавки, которые часто рекламируются как средство для укрепления иммунитета и профилактики рака. Однако, как отмечает доктор Гюнтер, научных доказательств эффективности таких добавок нет. Кроме того, в высоких дозах и при одновременном приеме с некоторыми лекарствами они могут спровоцировать печеночную недостаточность.

«Куркума как приправа — безопасна. Ее используют в кулинарии и добавляют в кофе. Однако между употреблением куркумина с пищей и в виде капсул нельзя ставить знак равенства. Пищевая добавка — не еда», — подчеркнула специалист.

Эксперт пояснила, что при употреблении в составе пищи куркумин — активное вещество куркумы — усваивается лишь частично, и этого обычно достаточно для организма. Производители добавок же стараются повысить его биодоступность, что, по словам Гюнтер, может привести к передозировке.

Ранее у куркумы и ревеня обнаружили неожиданную пользу.

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