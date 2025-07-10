У куркумы и ревеня обнаружили неожиданную пользу

Международная команда ученых выяснила, что сточные воды могут стать настоящим инкубатором для «супербактерий». Однако исследователи нашли метод борьбы с ними — при помощи природных соединений, таких как куркумин из куркумы и эмодин из ревеня. Работа опубликована в журнале Frontiers in Microbiology.

Прим антибиотиков может иметь неожиданные последствия не только для организма, но и для окружающей среды. Часть препаратов выводится с мочой и калом, попадая в канализацию, где создает идеальные условия для формирования устойчивых к лечению бактерий.

Команда под руководством доктора Лиюань Хоу из Университета штата Юта обнаружила в очистных сооружениях штата устойчивые к нескольким антибиотикам штаммы бактерий. Эти микроорганизмы сами по себе редко вызывают болезни у здоровых людей, однако могут передавать гены устойчивости к куда более опасным патогенам — например, E. coli.

Ученые нашли штаммы, устойчивые даже к колистину — «антибиотику последнего шанса», применяемому в самых тяжелых случаях. Один из изолированных штаммов, обозначенный как U2, обладал наибольшим числом генов устойчивости и не реагировал ни на один из протестированных антибиотиков.

Для борьбы с такими бактериями ученые испытали 11 природных соединений, известных своими антимикробными свойствами. Лучшие результаты показали куркумин и эмодин: они тормозили рост клеток, препятствовали образованию биопленок и снижали активность бактерий.

«Эти вещества обладают потенциалом для включения в экологически безопасные методы очистки сточных вод», — объяснила Хоу.

Однако исследователи подчеркивают, что прежде чем применять соединения в масштабах водоочистных станций, необходимо провести дополнительные испытания: в реальных условиях, с учетом взаимодействий с другими веществами и влияния на микробные сообщества.

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