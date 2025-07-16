Названы четыре способа борьбы с бессонницей

Йога, «мягкое» боевое искусство тайцзи, ходьба и бег могут значительно улучшать качество сна и бороться с бессонницей. К такому выводу пришли ученые из Китая. Результаты исследования опубликованы в журнале BMJ Evidence-Based Medicine.

Бессонница — одно из самых распространенных нарушений сна, которое повышает риск депрессии, деменции и сердечно-сосудистых заболеваний. Медикаментозное лечение может вызывать побочные эффекты, а когнитивно-поведенческая терапия часто недоступна из-за нехватки специалистов.

Чтобы найти безопасные и доступные альтернативы борьбы с этим состоянием, ученые проанализировали данные 22 клинических исследований с участием 1348 человек. Результаты показали, что йога увеличивала общее время сна почти на два часа, улучшала его эффективность и уменьшала периоды ночных пробуждений.

Схожие результаты дал тайцзи — древнее китайское «мягкое» боевое искусство. Оно улучшало общее качество сна и сокращало время, необходимое для засыпания. Изначально тайцзи было разработано для боя и самообороны, со временем оно стало практикой, способствующей укреплению здоровья и улучшению психоэмоционального состояния. Другими важными «помощниками» оказались регулярные прогулки и бег — эти виды активности снижали выраженность симптомов бессонницы.

Авторы исследования подчеркивают: такие упражнения доступны большинству людей, не требуют специального оборудования и практически не имеют побочных эффектов. Эти виды активности могут лечь в основу новых рекомендаций по лечению бессонницы и использоваться в системах первичной медико-санитарной помощи.

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