На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые нашли в мозге причину бессонницы

BIB: у людей с бессонницей нарушены связи между центрами восприятия и эмоций
true
true
true
close
Depositphotos

Международная команда выявила изменения в активности и связности участков мозга, отвечающих за сенсорную обработку, эмоции и бодрствование у людей с хронической бессонницей. Эти изменения, по мнению ученых, могут лежать в основе нарушенного баланса между сном и бодрствованием — одного из ключевых признаков расстройства. Работа опубликована в журнале Brain Imaging and Behavior (BIB).

Бессонница — это нарушение сна, при котором человеку трудно заснуть, он часто просыпается или не может вновь уснуть после раннего пробуждения. Такое состояние может длиться от нескольких дней до месяцев, влияя на концентрацию, настроение и качество жизни.

В исследовании приняли участие 29 человек с бессонницей и 28 здоровых добровольцев, сопоставимых по возрасту, полу и уровню образования. Всем участникам провели МРТ-сканирование и оценили качество сна и эмоциональное состояние с помощью стандартных опросников.

Ученые измерили так называемую «динамическую центральность» — параметр, отражающий, насколько активно и часто определенные участки мозга взаимодействуют с другими регионами. Этот показатель позволяет уловить мгновенные изменения в мозговых сетях, в отличие от более статических методов.

У людей с бессонницей наблюдалась повышенная активность в зонах, связанных с обработкой сенсорной информации — таких как затылочная и височная извилины. Одновременно снижалась активность в областях, отвечающих за эмоции, память и интеграцию ощущений — миндалевидном теле, островковой доле и таламусе.

«Результаты подтверждают, что у пациентов с бессонницей нарушено взаимодействие между сенсорной корой и подкорковыми структурами, что может быть связано с повышенной возбудимостью мозга и нарушением цикла сон – бодрствование», — заключили авторы.

Ранее стало известно, как характер влияет на способности к спорту.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами