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У берегов Дании обнаружили «ясли» загадочных древних акул

E&E: раскрыта тайна рождения гренландских акул
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Martin Nielsen

Гренландская акула — один из самых долгоживущих позвоночных на Земле и обитатель холодных арктических вод — оказалась гораздо ближе к Дании, чем предполагали ученые. Новое международное исследование, проведенное Институтом природных ресурсов Гренландии и Копенгагенским университетом, показало, что регион Скагеррак, расположенный между Данией, Норвегией и Швецией, вероятно, служит «яслями» для молодых гренландских акул. Работа опубликована в журнале Ecology and Evolution (E&E).

Этот вид, достигающий длины более 5,5 метра и способный прожить несколько столетий, был изучен на основе данных о 1610 особях по всему Северной Атлантике. Оказалось, что в Скагерраке зафиксировано наибольшее количество юных акул длиной от 90 до 200 см. Ученые полагают, что глубины этого моря играют ключевую роль в развитии «подростков» акулы — прежде не описанный этап в жизни этих животных.

Исследователям удалось приоткрыть завесу тайны над одним из самых загадочных вопросов — где рождаются гренландские акулы. Ни в Гренландии, ни в Исландии, Канаде или России новорожденных особей не находили. Однако, изучив музейные коллекции и научные архивы, исследователи обнаружили редкие свидетельства появления детенышей в районе Срединно-Атлантического хребта к югу от Исландии. Это указывает на то, что именно в этих водах акулы, скорее всего, рождают многочисленное потомство.

Одной из важных частей исследования стали данные, предоставленные шведскими рыболовами-любителями, регулярно вылавливающими молодых акул в Скагерраке. Эти наблюдения дополнили сведения из архивов за последние 150 лет, собранные учеными Дании.

Ученые надеются, что дальнейшие исследования, включая метки и трекинг, помогут лучше понять, как именно эти глубоководные странники используют разные части океана на протяжении своей необычайно долгой жизни.

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