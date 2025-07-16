В тропических лесах Мексики обнаружены странные пушистые существа

На берегу реки Лакантун в мексиканском штате Чьяпас в дупле дерева исследователи нашли двух редких животных — летучих мышей Phyllostomus hastatus, известных как большие листоносы. Это первое зафиксированное наблюдение вида на территории Мексики. Работа опубликована в журнале Check List.

Ранее ареал этого вида ограничивался территорией в Гватемале. Новая находка расширяет его на 120 километров к северо-западу от ближайшего известного местонахождения в Альта-Верапасе. Кроме того, впервые задокументировано, что эти крупные летучие мыши обитают в деревьях сейбы (Ceiba pentandra).

Phyllostomus hastatus легко отличить по крупным размерам (размах предплечья до 7,5 см), хвосту, темно-коричневому окрасу и хорошо развитым носовым листам — структурам, помогающим в эхолокации. Это вторая по величине летучая мышь в Неотропиках, обладающая мощными крыльями, которые позволяют ей преодолевать большие расстояния.

Ученые рекомендуют включить этот вид в список охраняемых и находящихся под угрозой исчезновения животных Мексики. Они подчеркивают важность срочных мер по защите среды обитания, особенно на фоне масштабной вырубки Лакандонского тропического леса, где были найдены животные.

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