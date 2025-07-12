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Названа неожиданная опасность ПМС для женщин

NCR: ПМС повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний
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Женщины, страдающие от предменструальных симптомов, таких как предменструальный синдром (ПМС) и предменструальное дисфорическое расстройство (ПМДР), имеют повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в более позднем возрасте. К такому выводу пришли ученые из Каролинского института. Работа опубликована в журнале Nature Cardiovascular Research (NCR).

В исследовании приняли участие более 99 тысяч женщин с диагностированными предменструальными симптомами. За их состоянием следили до 22 лет, сравнивая с женщинами без таких симптомов, в том числе с родными сестрами, чтобы исключить влияние наследственности и условий воспитания.

Результаты показали, что риск сердечно-сосудистых заболеваний у женщин с ПМС и ПМДР был выше примерно на 10%. Особенно выраженной оказалась связь с аритмиями (на 31% выше) и ишемическим инсультом (на 27% выше). Эта зависимость сохранялась даже после учета таких факторов, как курение, индекс массы тела и психическое здоровье.

«Риск был особенно заметен у женщин, которым поставили диагноз до 25 лет, а также у тех, кто ранее переживал послеродовую депрессию — состояние, также связанное с гормональными колебаниями», — пояснила ведущий автор исследования Ихуэй Ян, аспирантка Каролинского института.

Ученые предполагают несколько возможных причин этой связи. Одна из них — нарушение работы системы, регулирующей давление и водно-солевой баланс. Также у таких женщин может наблюдаться хроническое воспаление — известный фактор риска атеросклероза. Наконец, возможны метаболические нарушения, которые также повышают вероятность инсульта и инфаркта.

«Наше исследование подчеркивает, что предменструальные расстройства — это не только временный дискомфорт, но и возможный индикатор будущих проблем с сердцем и сосудами», — заключил доцент Дунхао Лу, соавтор исследования.

Авторы надеются, что их работа повысит осведомленность врачей и пациенток о возможных долгосрочных рисках и станет стимулом для более внимательного наблюдения за здоровьем женщин с ПМС и ПМДР.

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