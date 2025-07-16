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Названо условие, при котором лекарства для сердца становятся опасными

HR: препараты для улучшения сердечного ритма опасны при снижении уровня натрия
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Уровень натрия в крови — ключевой показатель, на который стоит обращать внимание пациентам, принимающим лекарства для контроля сердечного ритма, такие как флекаинид. Новое исследование американских ученых из Вирджинии объяснило, почему даже умеренное снижение натрия в крови может резко ухудшить проводимость сердца у таких больных. Работа опубликована в журнале Heart Rhythm (HR).

Исследователи провели эксперименты на сердце морской свинки, модель которого близка к человеческому. Ученые показали, что при приеме блокаторов натриевых каналов сердце становится особенно уязвимым к снижению концентрации натрия. Это может происходить, например, при рвоте, диарее, приеме мочегонных или других препаратов, а также у госпитализированных и пожилых пациентов.

«Врачи давно знают, что блокаторы натриевых каналов замедляют проводимость, а низкий натрий — это риск. Но теперь мы показали, почему их сочетание особенно опасно», — объяснил ведущий автор исследования Стивен Поэлзинг из Института Фралин при Технологическом университете Вирджинии.

Когда натриевые каналы частично блокированы, сердце пытается проводить электрические сигналы обходными путями. Один из таких механизмов — взаимодействие между клетками через узкие межклеточные пространства. Другой — отток ионов калия, отвечающий за восстановление электрического потенциала. Но при снижении натрия оба механизма начинают работать менее эффективно, из-за чего электрический сигнал проходит по сердцу с опозданием.

Ученые также выяснили, что вмешательство в эти обходные пути может уменьшить чувствительность сердца к понижению натрия, что потенциально открывает путь к новым способам лечения.

Хотя это не означает, что каждый пациент на антиаритмиках должен срочно проверять натрий, врачи должны учитывать электролитный баланс при назначении таких препаратов, особенно у уязвимых групп.

«Иногда простой анализ и разговор с врачом могут предотвратить серьезную проблему», — подчеркнул Поэлзинг.

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