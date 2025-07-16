На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы неочевидные причины запаха изо рта

Daily Mail: кислые и молочные продукты могут вызывать неприятный запах изо рта
true
true
true
close
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Неприятный запах изо рта не всегда связан с заболеваниями зубов и десен — об этом заявил президент Британской академии косметической стоматологии Сэм Джетва в беседе с изданием Daily Mail. По его словам, проблему нередко вызывают другие факторы, включая особенности питания и заболевания органов пищеварения.

Стоматолог объяснил, что неприятный запах чаще всего возникает из-за размножения бактерий в полости рта. Этому способствует сухость, особенно если человек пренебрегает гигиеной и не удаляет остатки еды своевременно с помощью чистки.

Врач также отметил, что некоторые виды пищи усиливают активность бактерий.

«Молочные и белковые продукты выделяют аминокислоты, служащие питательной средой для микробов на языке. А кислая еда, например, цитрусовые или помидоры, могут стимулировать их рост», — объяснил эксперт.

Доктор Джетва добавил, что «плохой» запах изо рта может быть связан с гастроэзофагеальным рефлюксом — это состояние, при котором желудочное содержимое попадает в пищевод. Если же дыхание отдает сероводородом или тухлыми яйцами, это может свидетельствовать о нарушениях в работе желудочно-кишечного тракта.

Стоматолог посоветовал регулярно чистить зубы и язык, использовать зубную нить один-два раза в день и менять щетку каждые три месяца. Если при соблюдении всех гигиенических рекомендаций проблема сохраняется, специалист рекомендует обратиться к терапевту.

Ранее россиянам назвали духи, которые летом могут пахнуть мочой и потом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами