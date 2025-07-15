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Россиянам назвали духи, которые летом могут пахнуть мочой и потом

Врач Туратухин: летом амбро-древесные духи могут начать вонять из-за жары

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В жаркое время повышается летучесть компонентов парфюма, поэтому привычный аромат может ощущаться не только сильнее, но и в искаженном виде. По этой причине летом не стоит использовать кожаные, амбровые, сандаловые, удовые и мускусные ароматы. Они могут вонять мочой и потом, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры госпитальной терапии имени академика П.Е. Лукомского Института клинической медицины Пироговского Университета Евгений Таратухин.

«Пот — это вода, содержащая довольно много веществ, не только минералы, но жирные кислоты, продукты обмена веществ. Все это тоже пахнет и смешивается с запахом парфюма. Какое получится сочетание — вопрос очень индивидуальный. Запах пота можно спрятать — в этом помогают свежие ароматы: акватические, цитрусовые, фужерные. А вот если не хочется по-настоящему «вонять», то не стоит использовать кожаные, амбровые, сандаловые, удовые и мускусные. Даже «белый мускус» все же про тело, кожу, поэтому с потом может получиться абсурдное сочетание. Особенно осторожно стоит носить современные амбро-древесные духи — там содержатся вещества наподобие амброценида, которые и так-то многим напоминают мочу и пот, а уж в жару точно будут вонять», — объяснил специалист.

По словам Таратухина, это связано с изменением пропорции веществ, которые достигают носа.

«Спирт быстро испаряется, и первый эффект парфюма в жару будет более сильным. Но дальше все зависит от формулы духов. После испарения спирта остается только сама отдушка: как она будет испаряться, зависит от ее состава. Отличие масляных духов в том, что основа не испаряется, а придерживает в себе душистые вещества. Поэтому, по идее, масляные духи должны меньше изменяться от температуры воздуха. Но значительную роль все же играет состав самой формулы. Летом важна свежесть, поэтому прозрачные цветочные, фруктовые, цитрусовые либо акватические, легкие фужерные — подойдут лучше всего. Важна не столько ольфакторная группа, сколько сам аромат. Он должен освежать», — заключил врач.

Ранее стало известно, что головоломки оказались полезны для мозга.

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