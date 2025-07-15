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Врач рассказал, как ощущается боль при аппендиците

20minutos: боль при аппендиците начинается в области пупка
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Боль при аппендиците имеет характерные особенности — сначала она появляется в районе пупка, а затем смещается вниз вправо. Об этом рассказал врач Александр Олмос в комментарии для издания 20minutos.

Аппендицит — это воспаление червеобразного отростка слепой кишки, который называется аппендиксом. Это маленький «мешочек» длиной пять-десять см, расположенный в нижней правой части живота. Несмотря на то что аппендикс не выполняет жизненно важных функций, его воспаление требует неотложного лечения.

По словам врача, из-за выраженного болевого синдрома при аппендиците человеку может быть трудно ходить. Среди других тревожных признаков врач отметил тошноту, повышение температуры и резкую потерю аппетита.

Доктор Олмос предостерег: при подобных симптомах нельзя принимать противовоспалительные препараты, так как они могут скрыть клиническую картину и затруднить постановку диагноза. Вместо этого необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. Если своевременно не начать лечение, существует риск развития перитонита — опасного воспаления брюшины, требующего срочного хирургического вмешательства.

Ранее был назван неочевидный провокатор хронической боли.

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