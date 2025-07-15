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Ученые нашли связь между кожным воспалением и болезнью почек

JDerma: у людей с дерматитом повышен риск хронической болезни почек
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Ученые из больницы «Три-Сервис» при Медицинском центре национальной обороны Тайваня обнаружили связь между атопическим дерматитом и повышенным риском хронической болезни почек. Результаты опубликованы в Journal of Dermatology (JDerma).

Исследование проводилось на основе данных Национальной исследовательской базы медицинского страхования Тайваня. В нем приняли участие более 15 тысяч человек с атопическим дерматитом и около 60 тысяч человек без этого диагноза.

Атопический дерматит — хроническое воспалительное заболевание, которое проявляется сухостью кожи, сильным зудом и высыпаниями. Обычно возникает в детстве и может сохраняться на протяжении всей жизни.

Оказалось, что у людей с дерматитом риск развития хронической болезни почек заметно повышался. Причем эта связь сохранялась независимо от пола и возраста. Также было замечено, что чем чаще человек обращался к врачу по поводу проблем с кожей, тем выше становился риск проблем с почками.

Авторы считают, что причина может крыться в хроническом воспалении, сопровождающем дерматит: оно, вероятно, затрагивает не только кожу, но и внутренние органы. Однако точный механизм пока неясен, и для подтверждения этой гипотезы потребуются дополнительные исследования.

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