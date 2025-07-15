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Британский профессор сообщил, что выживаемость после рака увеличится в 4 раза

Профессор Поуис: через полвека выживаемость после рака увеличится в четыре раза
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Shutterstock/FOTODOM

Через 50 лет выживаемость после лечения рака увеличится в четыре раза. Об этом заявил ведущий врач Национальной службы здравоохранения Великобритании профессор Стивен Поуис в интервью Telegraph.

По его словам, рак легких станет «намного реже» из-за вакцин, показавших эффективность в клинических испытаниях.

«А также тестам, позволяющим идентифицировать генетический профиль опухолей рака легких и молочной железы, что позволяет пациентам быстро получать индивидуальные планы лечения», — добавил он.

Профессор отметил, что в последние годы достижения в области иммунотерапии, медикаментозного лечения и раннего выявления дали возможность существенно увеличить продолжительность жизни больных, сохраняя ее полноценность.

В июне директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург сообщил, что разрабатываемая в России мРНК-вакцина от рака станет бесплатной для пациентов.

Ранее академик Гинцбург объяснил, зачем нужны дата-центры для мРНК-вакцин от рака.

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