Академик Гинцбург объяснил, зачем нужны дата-центры для мРНК-вакцин от рака

Искусственный интеллект позволяет создавать чертеж для персонализированной мРНК-вакцины от рака после анализа генома пациента. Однако, чтобы ИИ мог параллельно анализировать сотни геномов пациентов, в стране необходимо увеличить количество дата-центров, рассказал «Газете.Ru» на полях ПМЭФ-2025 директор Центра Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.

На Петербургском экономическом форуме в прошлом году Гинцбург впервые обнародовал информацию о создании в России революционной онковакцины с помощью мРНК-технологий. Для производства персонализированного препарата нужно получить генетические данные конкретного онкологического больного и обработать их с помощью программы на основе ИИ. Так можно создать чертеж будущей мРНК-вакцины.

По словам Гинцбурга, разработки подобных вакцин ведутся в США, Китае и Европе, долгое время Россия отставала от них, но затем смогла догнать благодаря разработке российских математиков.

«В Институте системного программирования сумели за короткий срок создать отечественную программу, создающую по персональным генетическим данным в течение суток-двух чертеж мРНК, которая потом у нас будет синтезироваться. Причем делает на самом высоком уровне. И если бы у нас в стране было бы нормально с дата-центрами, то мы были бы впереди планеты всей, потому что программное обеспечение, которое они сделали, по всем параметрам превосходит все, что можно обнаружить в интернете и прочитать в научной литературе», — отметил академик.

По его словам, дата-центры нужны, чтобы сравнивать большие массивы данных.

«Насколько я понимаю математическую подоплеку этого дела, ИИ сравнивает не отдельные мелкие детали, допустим, — два нуклеотида, — он сравнивает образы. Для того чтобы сравнивать образы, выражаясь человеческим языком, надо иметь большой жизненный опыт, а этот жизненный опыт к математике приходит только благодаря тому, что у нее в запасе существует дата-центр. Если этого жизненного опыта в виде дата-центра у нее нет, то вся эта математика, соответственно, существует только для математики, а не для решения какой-то практической задачи», — отметил академик.

Ранее в Центре Гамалеи открыли цех для создания мРНК-вакцины против рака.