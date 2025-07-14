проект

>
Наука
Размер текста
А
А
А

Появление сосудистых звездочек может говорить о тромбозе глубоких вен

Врач Нечаев: сосудистые звездочки на ногах могут указывать на две патологии

true
true
true
close
David Parry/Global Look Press

Сосудистые звездочки на ногах могут указывать на тромбоз глубоких вен или венозную недостаточность, рассказала «Газете.Ru» врач — травматолог-ортопед, председатель правления ассоциации «Лига подиатрии» Владимир Нечаев.

«У сосудистых «звездочек» есть научное название — телеангиэктазия. Самым распространенным типом является телеангиэктазия при хронической венозной недостаточности или при варикозной болезни ног. Примерно у 50% пациентов с подобной патологией обнаруживаются звездочки. Механизм образования звездочек при варикозе — неправильная работа подошвенной и икроножной помпы. Малоподвижный образ жизни, длительное нахождение на ногах, возможные заболевания мышц, сухожилий, нервов или суставов и избыточный вес способствуют недостаточной активности икроножной и камбаловидной мышц, что приводит к хронической венозной недостаточности, а в ряде случаев — к тромбозу глубоких вен», — отметил врач.

По словам Нечаева, исходя из факторов, приводящих к образованию звездочек и развитию хронической венозной недостаточности, профилактическими мерами будут нормализация веса, уровня физической нагрузки, тренировка мышц ног и всего тела. Также рекомендуется следить за артериальным давлением, отказаться от вредных привычек (курение и алкоголь), избегать как переохлаждения, так и высоких температур.

«Если вы нашли у себя телеангиэктазию, проанализируйте наличие факторов риска. Учитывайте количество беременностей, родов и образ жизни. И непременно обратитесь к флебологу, чтобы пройти полное обследование», — заключил врач.

Ранее врач предупредил о рисках заражения сифилисом через поцелуй.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами