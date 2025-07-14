На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Прием популярного обезболивающего связали с высоким риском деменции

RAPM: препарат от боли в пояснице повысил риск деменции на 29%
true
true
true
close
Kmpzzz/Shutterstock/FOTODOM

Прием габапентина — лекарства от хронической боли в пояснице — может быть связан с развитием деменции и когнитивных нарушений. Это показало исследование, опубликованное в журнале Regional Anesthesia & Pain Medicine (RAPM).

К такому выводу ученые пришли в результате анализа медицинских записей более 52 тысяч пациентов в США за последние 20 лет. У испытуемых, получивших шесть и более рецептов на препарат, риск деменции увеличивался на 29%, а риск легких когнитивных нарушений — на 85%.

Особенно тревожными, по словам исследователей, оказались данные по возрастной группе 35-49 лет. У таких добровольцев при длительном приеме габапентина риск деменции удваивался, а когнитивных нарушений — утраивался.

Хотя габапентин считается безопасной альтернативой опиоидам и широко используется при нейропатической боли, ученые призывают к осторожности. Они подчеркивают, что препарат может нести скрытую угрозу мозгу, особенно при длительном применении.

Авторы отмечают, что их исследование не доказывает причинно-следственную связь, однако выявленные зависимости указывают на необходимость более тщательного контроля за приемом габапентина у взрослых пациентов.

Ранее был обнаружен новый «ключ» к лечению болезни Альцгеймера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами