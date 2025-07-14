Прием популярного обезболивающего связали с высоким риском деменции

RAPM: препарат от боли в пояснице повысил риск деменции на 29%

Прием габапентина — лекарства от хронической боли в пояснице — может быть связан с развитием деменции и когнитивных нарушений. Это показало исследование, опубликованное в журнале Regional Anesthesia & Pain Medicine (RAPM).

К такому выводу ученые пришли в результате анализа медицинских записей более 52 тысяч пациентов в США за последние 20 лет. У испытуемых, получивших шесть и более рецептов на препарат, риск деменции увеличивался на 29%, а риск легких когнитивных нарушений — на 85%.

Особенно тревожными, по словам исследователей, оказались данные по возрастной группе 35-49 лет. У таких добровольцев при длительном приеме габапентина риск деменции удваивался, а когнитивных нарушений — утраивался.

Хотя габапентин считается безопасной альтернативой опиоидам и широко используется при нейропатической боли, ученые призывают к осторожности. Они подчеркивают, что препарат может нести скрытую угрозу мозгу, особенно при длительном применении.

Авторы отмечают, что их исследование не доказывает причинно-следственную связь, однако выявленные зависимости указывают на необходимость более тщательного контроля за приемом габапентина у взрослых пациентов.

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