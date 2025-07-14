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Назван неожиданный признак сердечного приступа

Daily Mail: при инфаркте может возникнуть резкое желание посетить туалет
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На сердечный приступ могут указывать чувство легкого физического недомогания, слабое давление в груди и желание срочно посетить туалет. Об этом изданию Daily Mail рассказал Американский врач-кардиолог Уильям Уилсон, перенесший инфаркт во время совместной тренировки с женой.

Инфаркт произошел с врачом в 63 года. По его словам, все началось с легкого, но нарастающего чувства недомогания и неприятного давления в груди. При этом ощущения не были острыми или резкими, скорее — глухими и тянущими. Уилсон подчеркнул, что именно такие симптомы часто остаются незамеченными, так как они не соответствуют классическим представлениям об инфаркте.

Еще один признак, который врач заметил, — внезапное и сильное желание посетить туалет. По словам эксперта, об этом симптоме редко упоминают в контексте сердечного приступа. Такое состояние связано с резкой активацией нервной системы, которая провоцирует потребность в опорожнении кишечника или мочевого пузыря.

Кроме того, кардиолог отметил обильное потоотделение, возникшее несмотря на спокойный темп тренировки, а также охватившее его ощущение обреченности, похожее на приступ паники.

Уилсон признался, что, несмотря на свои знания и профессиональный опыт, он не сразу вызвал скорую помощь, поскольку не хотел верить в происходящее. Только спустя несколько минут он рассказал о своих ощущениях жене, и та немедленно организовала его доставку в больницу. Врач напомнил, что при инфаркте именно скорость реакции часто определяет исход.

Ранее стало известно, что может вызвать «отсроченный» инсульт у женщин.

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