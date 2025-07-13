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Стало известно, что может вызвать «отсроченный» инсульт у женщин

EHJ: осложенения беременности повышают риск отсроченного инсульта
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Tunatura/Shutterstock

Женщины, у которых во время беременности возникали осложнения, сталкиваются с повышенным риском инсульта даже через десятилетия после родов. К такому выводу пришли ученые из Университета научного центра здоровья штата Техас (UT Health San Antonio). Научная работа опубликована в European Heart Journal (EHJ).

Ученые в течение 40 лет наблюдали за состоянием здоровья более двух миллионов женщин. Оказалось, что «отсроченный» инсульт чаще возникает у тех, кто во время беременности сталкивался с такими состояниями, как гестационный диабет, высокое давление, преждевременные роды, рождение ребенка с малым весом или преэклампсия.

Преэклампсия представляет собой опасную форму гипертонии, сопровождающуюся отеками. Для беременной женщины она может грозить отеком легких, кровоизлиянием в мозг, печеночной и почечной недостаточностью.

Особенно сильная связь с инсультом наблюдалась при наличии нескольких осложнений одновременно. Авторы подчеркивают, что риск этого опасного сосудистого события сохранялся даже через 30-40 лет после завершения беременности.

Ученые объясняют это тем, что беременность становится своеобразным «стресс-тестом» для сосудистой системы. Осложнения могут свидетельствовать о скрытых нарушениях — например, воспалении или сбоях в работе плаценты, способных повредить мелкие сосуды. С годами такие повреждения накапливаются и повышают вероятность инсульта.

Руководитель исследования профессор Кейси Крамп считает, что женщинам, перенесшим осложненную беременность, не стоит «дожидаться» первых симптомов инсульта. Он советует постоянно контролировать давление и уровень сахара, поддерживать нормальный вес и отказаться от курения.

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